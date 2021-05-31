Песков: Путину на военных совещаниях в Сочи докладывали о планах реформирования ОАК

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе серии военных совещаний в Сочи на минувшей неделе получал доклады о планах реформирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь шла о транспортной авиации. Конечно, в этом контексте президенту докладывалось о планах по реформированию", - сказал представитель Кремля.

Песков не стал отвечать, было ли одобрено это решение: "Могу сказать, что докладывалось, большего не могу сказать".