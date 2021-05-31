"Яндекс" отклонил около 150 млн объявлений за нарушение правил размещения рекламы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Яндекс" по итогам 2020 года отклонил около 150 млн объявлений с нарушениями правил размещения рекламы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" активно борется с мошенниками в рекламе. За 2020 год компания отклонила около 150 млн объявлений с нарушениями правил размещения рекламы в "Директе" и заблокировала аккаунты примерно 95 тысяч недобросовестных рекламодателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания придерживается строгих правил, технологий и условий модерации рекламы. Все объявления в "Директе" проходят автоматическую проверку на соблюдение требований законодательства и правил рекламной сети. Если возникают сомнения в корректности автоматической оценки, специалисты "Яндекса" проводят дополнительную проверку объявлений. В процессе размещения рекламной кампании система проверяет объявления после каждого изменения со стороны рекламодателя.

"С каждым годом число недопущенных к показу объявлений увеличивается - относительно 2019 года рост составил почти 14%. Самыми популярными видами недобросовестной рекламы в 2020 году были злоумышленники с доставкой еды во время периода самоизоляции, фальшивые объявления в сфере финансов и авиации, а также сайты, паразитирующие на популярных брендах", - поясняют в компании.

Помимо строгой системы модерации объявлений, компания внимательно следит за качеством ресурсов в партнерской Рекламной сети. К участию не принимаются площадки с сомнительным контентом, использующие навязчивые или мешающие просмотру рекламные форматы, а также созданные специально для заработка на размещении рекламы. Более того, компания регулярно проводит премодерацию сайтов-партнеров. В первом квартале 2021 года было заблокировано более 4000 площадок, не соответствующих правилам Рекламной сети.

В скором времени у пользователей появится возможность дать более подробную обратную связь на счет рекламы. Нажав на многоточие на объявлении, можно будет сообщить системе, что реклама уже не актуальна, не интересует или нарушает правила, объявление повторяется или неприятно.