Ставрополье в 2021 году планирует увеличить урожай земляники до 30%

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья в 2021 году планируют собрать 300-350 тонн земляники, что на 20-30% больше, чем в 2020 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В крае ведется уборка урожая земляники, предстоит убрать 120 га открытого грунта. Всего планируется получить 300-350 тонн этой ягоды, что на 20-30% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, в 2020 году средняя урожайность земляники составила 25 ц/га. В прошлом году ягодоводы благодаря господдержке в размере 5,5 млн рублей смогли компенсировать до 47% понесенных затрат. В 2021 году на эти цели выделено 4 млн рублей.

В целом на Ставрополье выращиванием земляники в открытом грунте занимаются 11 сельхозорганизаций, в том числе шесть крестьянских хозяйств. Наибольшими плантациями земляники располагают СПК "Советский" Кировского округа и СПК "Незлобненский" Георгиевского округа.