Air France вновь отложила рейс в Москву, запланированный на 31 мая

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на понедельник рейс Париж - Москва. Об этом ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

"Рейс отложен", - отметил собеседник агентства. На минувшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж - Москва - Париж. Как поясняли в Air France, рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Пассажиров Air France в эти дни перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот", специально направившая на маршрут большие самолеты.

В субботу в Air France сообщили, что получили одобрение от российской стороны нового плана полета. Полет по новому плану в субботу был совершен.