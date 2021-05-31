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Air France вновь отложила рейс в Москву, запланированный на 31 мая

В предыдущие дни пассажиров по маршруту перевозил "Аэрофлот", направивший в Париж большие самолеты
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на понедельник рейс Париж - Москва. Об этом ТАСС сообщил источник в службах парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

"Рейс отложен", - отметил собеседник агентства. На минувшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж - Москва - Париж. Как поясняли в Air France, рейсы были отменены по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. Пассажиров Air France в эти дни перевозила российская авиакомпания "Аэрофлот", специально направившая на маршрут большие самолеты.

В субботу в Air France сообщили, что получили одобрение от российской стороны нового плана полета. Полет по новому плану в субботу был совершен.

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