Крыму и Севастополю в 2022-2023 годах выделят 5 млрд рублей на вопросы водоснабжения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дополнительные 5 млрд рублей в 2022-2023 годах выделят Республике Крым и Севастополю на мероприятия, связанные с ликвидацией потерь в сетях водоснабжения полуострова в рамках ФЦП. Об этом сообщил в понедельник во время круглого стола в Совете Федерации директор департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Министерства экономического развития РФ Вадим Павлов.

"Понимая, что тематика потерь во всем этом комплексном плане будет превалирующая, мы в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя предусмотрели окончание реализации этой программы в последующих годах, чтобы уже и в 2022-м, и в 2023 годах у нас соответствующие мероприятия были обеспечены финансированием. В общей сложности за последующие два года будет выделено Крыму и Севастополю 5 млрд на реализацию этих мероприятий, связанных с ликвидацией потерь", - сказал Павлов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.