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В Татарстане начался серийный выпуск люксовых авто Aurus

Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей
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Описание
Aurus Senat
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС
© Максим Зарецкий/ТАСС

ЕЛАБУГА, 31 мая. /ТАСС/. Серийный выпуск российских автомобилей класса "люкс" Aurus Senat начался на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане, передает корреспондент ТАСС. В церемонии запуска по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Как сообщалось, автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения, цена на них достигнет 22 млн рублей.

Отгрузку авто планируется начать в июне, говорится в материалах Кремля. Большинство автомобилей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока, в более долгосрочной перспективе планируется выход на рынки Китая и Западной Европы.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТатарстан
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Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus
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