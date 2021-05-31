Производство внедорожника Aurus начнется в 2022 году

ЕЛАБУГА, 31 мая. /ТАСС/. Производство внедорожника Aurus начнется в следующем году, заявил Мантуров.

До конца года будет выпущено 300-350 автомобилей премиум-класса Aurus, сообщил Мантуров. "Что касается этого года, текущего. Мы рассчитываем выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300-350 автомобилей разной комплектации по году, в том числе произведенных в [ОЭЗ] "Алабуга", - сказал он.

Министр отметил, что уровень производства авто планируется в будущем довести до 5 тыс. единиц в год. По его словам, степень локализации производства составляет 53%, к концу 2023 г планируется повысить ее до 80%.