Заказчики получат первые серийные Aurus Senat в июне

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /ТАСС/. Первые серийные автомобили Aurus Senat поступят заказчикам в июне этого года, говорится в материалах пресс-службы Кремля к церемонии запуска серийного производства премиального автомобиля.

"Отгрузка первых автомобилей планируется в июне 2021 года", - отмечается в материалах. Уровень локализации производства на данный момент составляет 53%, до конца 2022 года его планируется повысить до 80%.

Перечень поставщиков для производства автомобиля насчитывает около 170 компаний, около 70% из них - российские. Среди иностранных поставщиков - компании из Австрии, Германии, Испании, Италии, Китая, Франции, Швейцарии.

Рестайлинговая версия Aurus Senat с повышенной комфортность появится в 2024 году. "Уже сейчас ведутся работы по рестайлингу базового автомобиля Aurus Senat. Эти работы направлены на повышение привлекательности и комфорта автомобиля. В новом облике Aurus Senat должен предстать перед широкой публикой уже в 2024 году", - говорится в материалах.

В понедельник начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Как сообщалось, автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения, цена на них достигнет 22 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 000 автомобилей в год.

Aurus будет выпускаться в шести цветах, в дальнейшем возможно расширение палитры.

Полноприводный Aurus Senat - один из самых больших седанов класса люкс, объем разработанного НАМИ гибридного двигателя - 4,4 литра. Длина машины - 5,6 метра, вес - 3,2 тонны. Максимальная заявленная производителем скорость - 250 км/ч, до 100 км/ч он разгоняется за 6 секунд.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).