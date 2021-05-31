Aurus планирует открыть дилерский центр в Санкт-Петербурге до конца года

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /ТАСС/. Aurus запустит дилерский центр в Санкт-Петербурге до конца 2021 года, а также рассмотрит возможность организации продаж в Сочи, Казани, Красноярске и Екатеринбурге. Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к церемонии запуска серийного производства Aurus Senat.

"На данный момент в России продажи машины осуществляются через галерею Aurus, открывшуюся в августе 2019 года в Москва-Сити. До конца года планируется запуск дилерского центра в Санкт-Петербурге, также в среднесрочной перспективе будет рассмотрена возможность продаж и сервисного обслуживания в Сочи, Казани и Екатеринбурге", - отмечается в материалах.

31 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску серийного производства автомобиля Aurus Senat на территории ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Как сообщалось раннее, автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.