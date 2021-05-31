Путин рассказал, что сам водил Aurus

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин высоко оценил качество отечественных автомобилей Aurus и рассказал, что ездит на таких машинах не только в качестве пассажира, но и за рулем.

Выступая в понедельник по видео-конференц-связи на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus в Татарстане, глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в этом проекте. "Уверен, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом", - заявил Путин.

"Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - отметил президент.

По его словам, нынешнему открытию предприятия предшествовала большая работа. "В нее были вовлечены тысячи специалистов: инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны", - сказал глава государства, подчеркнув, что все они "с поставленной задачей успешно справились". "Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса, в том числе для них была спроектирована современная единая платформа, предусмотрен узнаваемый, кстати говоря, на мой взгляд, традиционный дизайн для машин представительского класса, сформирована компонентная база, что очень важно", - отметил Путин.

Он добавил, что "разработка семейства автомобилей Aurus велась в тесном сотрудничестве с ведущими автопроизводителями и инжиниринговыми центрами" других стран. По оценке президента, "это расширило возможности по приобретению новых знаний и передовых, во многом уникальных компетенций, но сделано все было очень быстро". "Знаю, что наши партнеры этому даже неоднократно удивлялись и радовались вместе с нами", - добавил Путин. "Все это крайне важно для развития в России собственного конкурентоспособного автопрома, целого ряда смежных отраслей", - уверен глава государства.