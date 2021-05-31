Путин: серийный выпуск Aurus усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынке

"Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал глава государства, выступая в понедельник по видеосвязи на церемонии запуска завода Aurus в Татарстане.

Российский лидер подчеркнул, что около 70% поставщиков комплектующих для автомобиля Aurus составляют отечественные компании. "Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - уверен президент.

Путин отметил, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. "Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед", - сказал глава государства.

Уровень локализации

Уровень локализации в производстве автомобилей Aurus к 2022 году должен вырасти с нынешних 53% до 80%, заявил Путин. "К 2022 году уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которая работает на эти результаты, на сегодняшний день это 53%", - сказал он.