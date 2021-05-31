Путин: серийный выпуск Aurus усилит присутствие автомобилей из России на мировом рынке

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен, что серийный выпуск машин Aurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке.
"Рассчитываю, что серийный выпуск автомашин Aurus усилит присутствие российских автомобилей и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", - сказал глава государства, выступая в понедельник по видеосвязи на церемонии запуска завода Aurus в Татарстане.
Российский лидер подчеркнул, что около 70% поставщиков комплектующих для автомобиля Aurus составляют отечественные компании. "Для них это хороший шанс освоить новые технологии, получить дополнительные заказы", - уверен президент.
Путин отметил, что открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона. "Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед", - сказал глава государства.
Уровень локализации
Уровень локализации в производстве автомобилей Aurus к 2022 году должен вырасти с нынешних 53% до 80%, заявил Путин. "К 2022 году уровень локализации должен выйти на 80%. Если взять всю группу компаний, которая работает на эти результаты, на сегодняшний день это 53%", - сказал он.
Глава государства обратил внимание на то, что "от 53% до 80%, в общем-то, достаточно большое расстояние". "И я этому прошу уделять необходимое внимание", - обратился он к участникам церемонии.
Путин отдельно указал Минпромторгу на участие в проекте большого количества российских сопроизводителей - около 100 компаний. По его словам, ведомству нужно отдельно работать с этими организациями, чтобы каждая из них увеличивала уровень локализации по своей части.
Говоря о характеристиках автомобиля, Путин отметил, что для Aurus были созданы новый отечественный двигатель и коробка передач. "И производство алюминиевого литья освоено. Налажено производство автомобильной кожи", - заметил он, добавив, что порядка 70% поставщиков комплектующих для автомобиля составляют российские предприятия.
"Надеюсь, что в июне, как и планируется, уже будет осуществлена первая отгрузка автомобиля", - сказал президент. "Но в целом результат очень хороший достигнут за рекордно короткие сроки. Я еще раз всех хочу поблагодарить и поздравить с этим результатом", - заключил он.
Он поблагодарил всех, кто работал над созданием нового производства, а также над разработкой автомобиля Aurus в целом, поздравил коллектив предприятия с началом работы и пожелал дальнейших успехов.