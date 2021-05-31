Ретейлер "Лента" сменил логотип и провел ребрендинг

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Торговая сеть "Лента" провела ребрендинг и изменила логотип, которым стал обновленный стилизованный подсолнух. Об этом говорится в сообщении компании.

"Лента" объявляет о смене логотипа и проведении ребрендинга. Новый логотип - это стилизованный подсолнух, который является символом компании с ее основания. Обновленный цветок отражает изменения в стратегии "Ленты", оставаясь узнаваемым. Каждый формат, который развивает ретейлер, - гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн - получит собственный логотип, неизменным элементом которого останется подсолнух и название "Лента", - отмечается в сообщении.

Следующим этапом станет обновление всех онлайн-активов компании. Смена вывесок будет производиться в соответствии со сроками согласования с целью оптимизировать операционные затраты.

В компании отметили, что при разработке новой креативной концепции стремились отразить значимые изменения, происходящие с ней, - новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн-каналов продаж.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов в России и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. "Лента" развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом "Мини Лента". По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением "Ленты" находились 254 гипермаркета и 140 супермаркетов в 89 городах европейской части России.