Дума в течение недели выработает предложения в связи с ростом цен на металл

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Госдума выработает предложения, направленные на решение проблемы увеличения цен на металл на внутреннем рынке. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"Государственная дума в течение недели выработает предложения - они могут быть разные. Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет", - написал спикер.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее депутаты уже обсуждали ситуацию с ростом стоимости металла на 50% и выше, "на кровельное железо и другие металлические изделия - еще больший рост". "Дано поручение проанализировать причины роста цен на стройматериалы комитету по контролю ГД", - заметил он.

Володин указал, что рост цен на металл повлек дополнительные расходы граждан, государства, сказался в том числе на стоимости жилья в новостройках. Спикер также поддержал высказывания по этой ситуации первого вице-премьера Андрея Белоусова. "В этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые должны были еще месяц назад внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен", - акцентировал Володин.

Ранее Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.