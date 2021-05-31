Более 1 млрд кодов маркировки выдали производителям молочной продукции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 1 млрд кодов маркировки молочной продукции эмитировали участники оборота с начала эксперимента. С 1 июня в России стартует обязательная маркировка двух видов молочной продукции, сообщила в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Компании уже эмитировали 1 145 286 607 кодов. Готовность к работе в новом формате подтвердили производители, ритейлеры, интеграторы и типографии, а также регуляторы, отраслевые сообщества и эксперты", - пояснили в пресс-службе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Как отмечают в ЦРПТ, несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев, а в последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. "27-28 мая нагрузка на систему "Честный знак" выросла в восемь раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 млн кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут. Для обработки кодов молочной продукции ЦРПТ в два раза увеличил количество серверов, чтобы гарантировать скорость работы системы. Это позволяет более оперативно обрабатывать информацию", - добавили в пресс-службе.

За день до старта

Ранее Минпромторг РФ отмечал, что подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли могли принять участие в пилотном проекте, а также найти оптимальные решения и заранее подготовиться к введению обязательной маркировки.

"Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством как "Чистая линия", "Молвест", Valio, "Карат", успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями и принимали участие в эксперименте", - говорится в сообщении министерства.

При этом, по данным ЦРПТ, некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить ее к 1 июня. Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе.

"Это никак не повлияет на рынок и на потребителей, дефицита точно не будет. Наша молочная отрасль работает круглосуточно и производит широчайший ассортимент безопасной и качественной молочной продукции. В целях недопущения роста цены на продукцию наш союз обратился в правительство РФ с просьбой рассмотреть меры государственной поддержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий, связанных с внедрением цифровой маркировки", - уточнила председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая, слова которой приводит пресс-служба ЦРПТ.

Как пояснила ЦРПТ сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова, завершение подготовки к маркировке некоторых производителей после 1 июня никак не повлияет на ассортимент торговых сетей. "В магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает", - приводит оператор слова Орловой.