Завод по переработке древесины планируют построить в Кировской области

ТАСС, 31 мая. Строительство завода глубокой переработки древесины с объемом инвестиций более чем полмиллиарда рублей может начаться в Кировской области 2021 году. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона по итогам переговоров руководителя области Игоря Васильева и представителя компании "Король диванов" Андрея Ходасевича.

"Строительство производства компания готова начать уже в конце года. Планируется вложить более 500 млн рублей, общее количество вновь создаваемых рабочих мест - не менее 100. Объем налоговых поступлений составит выше 145 млн рублей в год, совокупная производственная мощность предприятия по выпуску фанеры березовой и иных плитных материалов 20 - 25 тыс. куб. метров в год", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, инвестор заинтересован открыть производство в Кировской области, поскольку здесь есть необходимая лесосырьевая база для производства фанеры и плиты ДСП. Губернатор поручил и. о. министра промышленности, предпринимательства и торговли области Владимиру Сысолятину в кратчайшие сроки проработать дорожную карту по строительству предприятия.

В пресс-центре правительства области отмечают, что всего в регионе реализуется свыше 300 инвестиционных проектов, стоимостью более 10 млн рублей. Проекты касаются развития частного бизнеса и социально значимых сфер.