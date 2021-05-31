ЦБ установил для банков минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тыс. руб. в день. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тыс. руб. в день, что позволит повысить доступность таких переводов", - указано в сообщении.

Помимо этого, регулятор обязал банки с 1 апреля 2022 года обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения "СБПэй", разработанного НСПК. Приложение позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Соответствующая норма предусмотрена положением Банка России №732-П, изменения в которое зарегистрировал Минюст России.

ЦБ отмечает, что в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. К СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.