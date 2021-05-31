МТС в преддверии ПМЭФ открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МТС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыла первую сеть 5G для пользователей в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

"МТС" сообщает о запуске первой в Санкт-Петербурге масштабной пользовательской пилотной сети 5G. Абоненты МТС смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками в шестнадцати популярных местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, в том числе на территории Экспофорума, где пройдет Петербургский международный экономический форум", - говорится в сообщении.

По словам директора МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павла Коротина, компания провела в Петербурге большое число тестов и пилотов в сфере 5G. "В 2019 году в Кронштадте мы первые в России запустили закрытую тестовую сеть в масштабах города. Сегодня представляем первую в Петербурге пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях", - сказал он.

Также Коротин отметил, что параллельно с пользовательскими тестами МТС ставит перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке ее совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона с точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: Экспофорум; Дворцовая площадь; Газпром Арена (площадь у стадиона); Яхтенный мост; Технопарк "Ленполиграфмаш"; Ботанический сад; ул. Итальянская (Площадь Искусств); ул. Малая Монетная (офис МТС); Кронштадт (сквер у Музея истории Кронштадта; Летний сад; ул. Восстания; ул. Посадская; пр. Ленина и Кронштадтский хлебозавод). Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться.

Пользователи смогут подключить 5G с помощью USSD-команды: *111*5555#вызов; в личном кабинете клиента и в приложении "Мой МТС".