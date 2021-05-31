Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов из-за запрета на их ввоз из ряда стран

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов из-за запрета на ввоз продукции из ряда стран. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов на российском рынке. В настоящий момент поставки кормовой продукции беспрепятственно осуществляют в Россию многие страны мира. 1 тыс. 28 зарубежных предприятий по производству кормов и кормовых добавок аттестованы на экспорт в страну", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, основными поставщиками кормов для кошек и собак в РФ являются Франция, Грузия, Италия, Великобритания, Венгрия, Азербайджан. В 2021 году Франция отправила в РФ 4 тыс. 740 т, Грузия - 1 тыс. 919 т, Италия - 1 тыс. 870 т, Великобритания - 1 тыс. 585 т, Венгрия - 1 тыс. 569 т, Азербайджан - 1 тыс. 392 т.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения, вводимые Россельхознадзором в отношении поставок кормов и кормовых добавок, связаны с систематическими выявлениями незарегистрированных ГМ-компонентов. При этом Россельхознадзор неоднократно сообщал ветеринарным службам стран - экспортеров о необходимости такой регистрации.

"Однако данный вопрос не решается в течение несколько лет. Так, только в продукции, импортированной из Германии, с 2015 года было выявлено 11 случаев использования незарегистрированных ГМ-компонентов при производстве кормов и кормовых добавок. Россельхознадзор информировал ветеринарию службу о каждом из них, вводил точечные ограничения на отельные предприятия, однако ситуация со стороны немецкого компетентного ведомства до сих пор не урегулирована", - сообщили в ведомстве. По его данным, схожая история произошла и с другими странами, в отношении продукции которых были введены ограничения: США, Нидерланды и Испания.

Как указали в Россельхознадзоре, с 2019 года не проходят лабораторный контроль на ГМО корма и кормовые добавки в Литве, что стало одним из оснований для ограничения поставок в Россию с 1 июня. "Россельхознадзор не считает возможным и далее допускать на рынок отечественных кормов и кормовых добавок продукцию с незарегистрированными ГМО-компонентами, которые могут представлять риски для здоровья животных", - подчеркнули в ведомстве. Там также добавили, что Россельхознадзор на постоянной основе ведет работу с ветслужбами указанных стран по вопросу возобновления поставок кормовой продукции и в случае выполнения требований российского законодательства, экспорт в нашу страну будет возобновлен. "Однако, необходимо отметить, что в этом году ни одной заявки на регистрацию ГМО содержащих кормов в Россельхознадзор не поступало", - заключается в сообщении.

Позиция Союза предприятий зообизнеса

Введение запрета не поддерживают представители Союза предприятий зообизнеса, которые обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о частичном снятии этого запрета. Как говорится в письме союза, копия которого есть в распоряжении ТАСС, в настоящий момент отсутствие на российском рынке популярных кормов негативно отразилось как на поставщиках этой продукции, так и на работе оптовых компаний, зоомагазинов, в ассортименте которых корма и кормовые добавки составляют 89% всего российского рынка товаров для домашних животных. "Ситуация спровоцировала не только финансовые потери, но и вынуждает компании сокращать штат, а в некоторых случаях запрет на ввоз кормов привел к ликвидации организаций, которые и так несут потери из-за пандемии. Кроме того, данные запреты повлияли и на российских производителей кормов, использующих компоненты, не имеющие отечественных аналогов", - говорится в документе.

Как отмечают авторы письма, в Союз предприятий зообизнеса также поступают жалобы со стороны владельцев непродуктивных животных, чьи любимцы лишились своего привычного питания, в том числе влияющего на отдельные функции организма (например, питание для беременных, кормящих сук, для активных видов животных, для щенков и т. п.). Кроме того, в документе отмечается, что не существует научных данных о том, что наличие ГМО в кормах и кормовых добавках могут повлиять на жизнь и здоровье непродуктивных животных. Однако даже единичный случай выявления в партии товара ГМО, приводит в настоящий момент к полному блокированию ввоза корма из страны, в продукции которой выявлено ГМО, вне зависимости от производителя.

"Просим рассмотреть возможность дифференцированного подхода к импортируемой продукции, предназначенной для кормления непродуктивных животных без полного запрета импорта из отдельных стран", - заключают авторы письма.