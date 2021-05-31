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Власти Сахалинской области заключат концессионные соглашения на 50 млрд рублей

В августе будут заключены три концессионных соглашения по комплексной модернизации системы теплоснабжения Макаровского, Долинкого и Корсаковского районов, объем инвестиций составить 8,5 млрд рублей

ТАСС, 31 мая. Власти Сахалинской области намерены до конца текущего года заключить концессионные соглашения на общую сумму 50 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Лимаренко на роуд-шоу проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), планируемых к реализации на территории Сахалинской области.

"Сегодня у нас в программе ГЧП участвуют пять млрд рублей, а к концу года мы заключим концессионные соглашения на 50 млрд рублей", - сказал Лимаренко.

В частности, в августе будут заключены три концессионных соглашения по комплексной модернизации системы теплоснабжения Макаровского, Долинкого и Корсаковского районов, объем инвестиций составить 8,5 млрд рублей. В октябре планируется заключить соглашение ГЧП по созданию хирургического комплекса на 344 места в Южно-Сахалинске с вводом в эксплуатацию в 2024 году, инвестиции составляют 9,8 млрд рублей, а также по строительству детской областной больницы с консультативно-диагностическим центром и образовательного квартала в Южно-Сахалинске - 8,6 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно. В ноябре запланировано подписание концессионного соглашения по газификации областного центра на сумму 3,7 млрд рублей.

"Кроме того, мы делаем большой проект по созданию инфраструктуры для строительства жилья. Эта работа делается с ДОМ.РФ на сумму 11,6 млрд рублей", - добавил губернатор.

Ранее руководитель проектов АО "Корпорация развития Сахалинской области" Евгений Бондарчук сообщал, что инфраструктурные облигации и механизмы ГЧП рассматривают в качестве вариантов для реализации экологически чистого города Экополис на территории портового города Корсаков.

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