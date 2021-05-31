Кабмин расширил перечень отраслей для инфраструктурной поддержки регионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое расширяет перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы смогут направлять средства от реструктуризации бюджетных кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, регионы смогут направлять высвободившиеся средства на проекты в сфере общественного транспорта, строительства аэропортовой инфраструктуры, обеспечения коммунальными услугами. Кроме того, за счет высвободившихся средств станет возможным строительство объектов инфраструктуры для особых экономических зон, территорий опережающего развития, индустриальных и промышленных парков и инновационных научно-технологических центров. Также средства могут быть направлены на финансирование государственного участия в рамках концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве.

Позиция Минэкономразвития

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, расширение перечня позволит регионам направлять средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей, например транспорт, а также создавать инфраструктуру для преференциальных режимов. "Это даст возможность для дальнейшего повышения инвестиционной активности. На данный момент в рамках механизма остаются доступными порядка 340 млрд рублей, регионам важно оценить возможность их расходования для развития экономики и снижения государственного долга", - отметил министр, слова которого передает пресс-служба.

В Минэкономразвития отмечают, что всего в результате реструктуризации в 2021-2024 годах у 69 регионов высвобождается 422 млрд рублей. "На данный момент рамках механизма утверждена реализация 236 проектов в 42 регионах. Регионы направят на создание инфраструктуры порядка 85 млрд рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать более 57,5 тыс. новых рабочих мест", - указывают в министерстве.

В прошлом году правительство продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Высвобождаемые в результате реструктуризации средства регионы могут направлять на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным перечнем отраслей и направлений. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов.