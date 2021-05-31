"Газпром нефть" и Росатом договорились о поддержке российского IT

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" и госкорпорация "Росатом" договорились о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Они намерены создать единый каталог IТ-решений российских поставщиков и сформировать партнерскую экосистему отечественных разработчиков программного обеспечения, чтобы в ближайшие годы дополнительно нарастить долю использования импортонезависимого программного обеспечения, сообщает "Газпром нефть".

Стороны также будут сотрудничать в области разработки общих стандартов и функциональных требований для программных продуктов.

"Поставленная федеральным правительством национальная цель по цифровой трансформации и увеличению к 2030 году вложений в российские IТ-решения в четыре раза дала толчок росту отечественного рынка ПО и оборудования. Для нас, как крупного потребителя, важен комплексный подход к развитию отечественных технологий. В связке с крупнейшими потребителями IТ-решений и ведущими партнерами - разработчиками мы достигнем поставленных целей", - отметил директор дирекции IТ, автоматизации и телекоммуникаций "Газпром нефти" Антон Думин.