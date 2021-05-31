В Татарстане откроют производство телевизоров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фонд развития моногородов выдаст компании из Набережных Челнов заем на сумму в 250 млн рублей для запуска производства телевизоров. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "Хайер Индастри Рус" из Набережных Челнов Республики Татарстан получит заем от Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) в размере 250 млн рублей на организацию производства телевизоров и строительство склада готовой продукции. По итогам реализации инвестпроекта компания будет выпускать до 700 тысяч телевизоров в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства займа пойдут на строительство предприятия по производству телевизоров SmartTV на территории индустриального парка Haier. Для подведения к нему инженерных сетей компания в 2019 году получала софинансирование от фонда.

По итогам реализации инвестпроекта, как пояснили в пресс-службе, будет создано почти 500 новых рабочих мест.