МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 1 июня проведет совещание с металлургами по "развитию металлургической промышленности". Об этом ТАСС сообщили несколько источников в отрасли.

К участию в совещании приглашены акционеры и собственники крупных металлургических компаний, рассказали собеседники агентства.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы - они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин назвал "синдромом Госплана" идею Белоусова изъять сверхприбыли у металлургов. Он также подчеркнул, что данное предложение не учитывает значительный рост инвестиций в металлургии и возросшие налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты.

В конце 2020 года несколько застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков.