Минсельхоз увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тыс. тонн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. т. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные, - 300 тыс. т", - говорится в документе.

Приказ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

Проект документа об увеличении квоты Минсельхоз подготовил в начале апреля 2021 года. Тогда министерство сообщало, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил на 4 апреля 234,372 тыс. т при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тыс. т. В связи с этим во избежание прекращения поставок помидоров предлагалось увеличить квоту.

С начала 2016 года до ноября 2017 года поставки турецких помидоров в Россию были запрещены. В марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тыс. т помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась.