В России с 1 июня начинается промысел лососей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Промысел тихоокеанских лососей начинается в России с 1 июня 2021 года, прогнозируемый размер вылова составит около 459 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"На Дальнем Востоке России 1 июня начинается промысел тихоокеанских лососей - горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи и симы", - отмечается в сообщении.

В Росрыболовстве также отметили, что, по данным отраслевой науки, прогнозный вылов тихоокеанских лососей в 2021 году возможен в пределах 459 тыс. тонн. Этот прогнозный показатель соизмерим со среднегодовыми значениями за последние 10 лет. Таким образом, предстоящая путина позволит обеспечить потребности российского рынка в красной рыбе и лососевой икре.

Основу промысла, как и в прежние годы, будет формировать горбуша - на нее придется около 70% вылова. Вклад кеты и нерки в общий вылов оценен в 20% и 7%, соответственно. В частности, объем добычи горбуши ожидается на уровне 322 тыс. тонн, что 1,8 раза выше уровня фактического вылова прошлого года. Вылов кеты на 2021 год прогнозируется на уровне 93 тыс. тонн, что на 11% выше показателя прошлого года; вылов нерки прогнозируется на 5% выше - в объеме 32 тыс. тонн; кижуча - на 11%, до 11 тыс. тонн.

Объем вылова чавычи ожидается на уровне 370 тонн, симы - на уровне 60 тонн против 319,5 тонны и 10,3 тонн в 2020 году, соответственно. Это малочисленные виды тихоокеанских лососей, которых облавливают, в основном, в рамках любительского рыболовства. В Росрыболовстве отметили, что промысел тихоокеанских лососей традиционно открывает Камчатский край. С 1 июня начинают работать не только рыбопромышленники - с этого дня во всех районах края лососей можно ловить и рыбакам-любителям.

В этом году Камчатка, как и прежде, будет основным промысловым регионом: в ее водах прогнозируется вылов 359 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Объемы добычи в Сахалинской области и Хабаровском крае ожидаются на уровне 45 тыс. и 37 тыс. тонн, соответственно. Общий вылов в Магаданской области, в Чукотском автономном округе и Приморском крае может составить 17,7 тыс. тонн.

Прогнозы, которые даются в начале сезона, не являются конечными и будут регулироваться в ходе промысла региональными комиссиями по добыче анадромных рыб на основании рекомендаций отраслевой науки.