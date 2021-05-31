В России могут ограничить потребление негниющего пластика

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Потребление негниющего пластика в РФ может быть ограничено, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на выездном заседании круглого стола Комитета на тему "Инструменты финансирования инфраструктурных проектов".

"Я уже видел сегодня, что в Госдуму внесен соответствующий законопроект по ограничению потребления негниющего пластика. Так что это предприятие будет развиваться. Очевидно, если у него есть перспективы, а там еще будут льготы, субсидирование процентных ставок, возможно, будут использованы зеленые облигации, льготное субсидирование процентной ставки, соответственно, это проект "полетит", - заявил Аксаков.

Он также рассказал, что производство биопластика будет организовано на территории "Химпрома" в Новочебоксарске. Как сообщил Аксаков со ссылкой на Минпром, на это потребуются инвестиции в размере 70 млрд рублей. "Для Чувашии это очень большая цифра. Так что мы рассчитываем, что это проект достаточно быстро будет реализован", - отметит Аксаков.

Он добавил, что для стимулирования потребления биопластика будут внесены изменения в законодательство. "Возможно, это будет реализовываться поэтапно. Потому что понятно, что по бизнесу с обычным пластиком бить сходу никто не собирается, но, возможно, в наших курортных регионах - Крым, Сочи, может, Алтайский край - будут эти идеи реализованы. То есть должен будет применяться биопластик. И, возможно, эта идея будет распространена на всю территорию страны", - сказал Аксаков.