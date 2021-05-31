Портфель инфраструктурных проектов Чувашии превышает 2 млрд рублей

ТАСС, 31 мая. Объем портфеля инфраструктурных проектов в Чувашии составляет 2 млрд 300 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на выездном заседании круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку на тему "Инструменты финансирования инфраструктурных проектов".

"Уже в прошлом году было принято решение об опережающем проектировании этих проектов. На сегодняшний день в портфеле инфраструктурных проектов Чувашской Республики насчитывается проектно-сметной документации уже на 2 млрд 300 млн рублей. До конца года мы ожидаем выход проектно-сметной документации примерно на такую же сумму", - сказал он.

Глава Чувашии добавил, что работа по определению необходимых направлений реализации проектов с помощью населения, органов власти и экспертного сообщества позволяет не только определять, какие проекты надо реализовать, но и применять в них современные технологии. "Мы еще и идем по пути их унификации, чтобы у нас реализовывались проекты с унифицированными технологиями", - пояснил Николаев.

По его словам, унификация проектов позволит уменьшить затраты на их эксплуатацию в последующем. "В целом <…> мы в этом году заложили на опережающее проектирование 375 млн рублей", - добавил глава республики.

Выездное заседание круглого стола комитета Госдумы по финансовому рынку на тему "Инструменты финансирования инфраструктурных проектов" прошло 31 мая в Чебоксарах. В нем приняли участие председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, председатель правления АО "Банк ДОМ.РФ", заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, представители Минфина России, УК "Российский фонд прямых инвестиций", АО "ВЭБ Инфраструктура", АО "Корпорация МСП".