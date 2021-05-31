Источники: Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Об этом ТАСС рассказали два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Что известно о приостановке авиасообщения с Турцией

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"Продлили (ограничение на полеты в Турцию - прим. ТАСС)", - сообщил один из собеседников ТАСС.

Нынешние ограничения на полеты в Турцию действуют до 1 июня.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.