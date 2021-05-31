КС проверит ситуацию с "рабством" должника и зависимостью от воли финансового управляющего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу и проверит на соответствие основному закону страны части 6 ст. 213.25 Федерального закона "О банкротстве", из-за которой возникает ситуация, в которой признанный банкротом гражданин не может самостоятельно подавать иски в суды из-за решения финансового управляющего. Как следует из жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, заявитель Павел Чепкасов считает, что из-за этого он оказался в рабстве, так как не смог попытаться взыскать зарплату через суд.

"Отказ финансового управляющего от права на взыскание заработной платы влечет вывод о том, что должник должен бесплатно работать. Международными нормами принудительный и бесплатный труд приравнены к рабству. Суд фактически признал, что должник находится в рабстве у финансового управляющего, что не предусмотрено ни одной нормой закона", - говорится в тексте документа.

Согласно материалам КС, "жалоба гражданина П. Л. Чепкасова на нарушение его конституционных прав абзацем 5 пункта 6 статьи 213. 25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" принята к рассмотрению".

Как следует из жалобы, Чепкасов ранее был признан банкротом как физическое лицо и ему был назначен финансовый управляющий. Кроме того, банкротом также была признана его фирма "Дорсервис Пермь". Заявитель решил обратится в суд с требованием взыскать с фирмы задолженность перед ним по зарплате в 1,8 млн рублей, однако иск был оставлен без рассмотрения, так как судья решил, что он был подан не уполномоченным лицом.

Обжаловать решение о том, что иск не будет рассмотрен, Чепкасову в вышестоящих инстанциях не удалось. Суды сослались на указанную норму закона, которая предписывает, что финансовый управляющий ведет в судах дела об имущественных правах гражданина и о взыскании его долгов с третьих лиц. При этом норма закона позволяет должнику участвовать в таких заседаниях, однако для этого иск должен быть подан управляющим.

Чепкасов считает, что такое трактование закона лишает должника гарантированного конституцией права на судебную защиту и возможности лично защищать свои права из-за решения финансового управляющего.