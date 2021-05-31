ЦБ намерен бороться с нелегальными Forex-дилерами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Банк России прорабатывает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) способы борьбы с нелегальными Forex-дилерами, признав их программы обучения рекламой финансовых услуг, что нарушает рекламное законодательство РФ. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на выездном заседании круглого стола думского комитета по финансовому рынку.

Согласно закону, Forex-дилеры, которые не имеют аккредитации ЦБ и не вступили в профильную саморегулируемую организацию, не могут рекламировать свои финансовые услуги и финансовую деятельность в России.

"Мы сейчас ведем переговоры с ФАС, чтобы трактовать обучающие программы Forex клубов и финансовых пирамид, которые на самом деле являются рекламой, как рекламу. Я думаю, мы достигнем соответствующего понимания, у нас есть и совместные группы по рассмотрению нарушения рекламного законодательства РФ", - рассказал Швецов.

Представитель ЦБ не исключил, что регулятору могут потребоваться дополнительные полномочия, если договориться с ФАС не получится.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что на сегодняшний момент в первом чтении принят законопроект, позволяющий Центральному банку не в судебном порядке обратиться с просьбой заблокировать сайты, которые пропагандируют финансовые пирамиды. "Мы его согласовали со всеми ведомствами и сейчас он должен, буквально на следующей неделе, выйти на второе - третье чтение", - пояснил он.

Руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров, в свою очередь, полагает, что рекламы обучения на рынке форекс за счет системной работы ЦБ, ФАС и АФД стало значительно меньше. "Поэтому здесь нужно подойти к вопросу о том, как распространить сферу покрытия правового регулирования на квази-обучение не только на рынке форекс, но и других сегментах финансового рынка, на которых присутствуют инвестиции", - добавил он.