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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией с 2 июня

Рейсы по маршруту Москва - Лондон три раза в неделю будут выполняться три раза в неделю

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Великобританией возобновятся с 2 июня, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва - Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - говорится в сообщении.

Авиасообщение РФ с Великобританией было приостановлено с декабря 2020 из-за ухудшения эпидемической обстановки по коронавирусу.

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ВеликобританияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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