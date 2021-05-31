Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией с 2 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Великобританией возобновятся с 2 июня, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Послабления в нескольких странах Европы. Главное о коронавирусе за 31 мая

"В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения. С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва - Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - говорится в сообщении.

Авиасообщение РФ с Великобританией было приостановлено с декабря 2020 из-за ухудшения эпидемической обстановки по коронавирусу.