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Пандемия COVID-19
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Действующие ограничения решено продлить
© Андрей Самсонов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении штаба.

Ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Также приостановлены рейсы в Танзанию.

Теги
ТанзанияТурцияРоссияПандемия COVID-19
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