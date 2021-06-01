Госдума рассмотрит во втором чтении поправки о бесплатном подключении населения к газу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник во втором чтении поправки о бесплатном подключении населения к газу. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Российской Федерации Андрей Кутепов.

Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закрепления за организациями - собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем. Ранее поправки были рекомендованы к принятию комитетом Госдумы по энергетике.

Как сообщил ранее Павел Завальный, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения "будет максимально удобным и простым для людей".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется около 2 млн домовладений. Но в настоящее время еще идет инвентаризация домовладений, которые могут попасть в эту программу. Источники инвестиций в ускоренную газификацию также пока не определены.

Единый оператор газификации

Среди других поправок, рекомендуемых комитетом к принятию - введение единого института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть "Газпром" и его компании. Где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации - самая крупная "организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием".

Павел Завальный пояснил, что после приватизации газораспределительных организаций "Газпром" имеет отношение лишь к 80 из 208 из них, и лишь в 56 обладает контрольным пакетом. При таком положении вещей существовавшая до последнего момента организационная модель газификации, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной, поэтому и понадобилось введение института региональных операторов. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов, подчеркнул Завальный.

Также поправки ко второму чтению решают вопрос об источниках финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут.