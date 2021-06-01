Министры ОПЕК+ 1 июня оценят верность решения о росте добычи в июне - июле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министры стран нефтеэкспортеров ОПЕК+ во вторник проведут сразу две встречи, на которых, как ожидается, они могут подтвердить принятый еще в апреле план о восстановлении добычи нефти на 2,1 млн б/с в течение мая - июля. Внутренние расчеты экспертной панели ОПЕК+ показали, что рынок нефти уверенно реабилитируется после обвала 2020 года - спрос на нефть растет, а дефицит предложения углубляется.

Июньская встреча министров нефтяного альянса изначально была задумана для сверки часов. Еще в апреле союзники договорились о том, что добычу нефти можно постепенно увеличивать на протяжении мая - июля. Всего на рынок планируется вернуть 2,1 млн б/с с учетом дополнительного саудовского миллиона. На фоне быстро меняющейся ситуации это решение спустя месяц требует подтверждения.

Однако, по словам некоторых источников ТАСС в ОПЕК+, пересматривать, возможно, ничего не потребуется. "У нас еще два месяца впереди, а санкции с Ирана еще не сняты", - сказал ТАСС высокопоставленный собеседник в ОПЕК+. Другой собеседник при этом осторожно предостерег от ранних выводов, пояснив, что все еще может поменяться.

Иранская нефть действительно новый вызов для ОПЕК+ в дополнение к тому, как пандемия ограничивает мировое потребление нефти. Переговоры о возвращении США в ядерную сделку с Ираном дают повод ожидать скорого снятия санкций с Тегерана. В результате на рынок в кратчайшие сроки может вернуться 1-1,5 млн б/с. При этом Иран заявляет о готовности расширить свои производственные мощности до 6,5 млн б/с.

В этом случае странам ОПЕК+, членом которого является Иран, придется пересмотреть свои ориентиры по наращиванию добычи, а также, возможно, обсудить его статус в сделке. В настоящее время Иран освобожден от обязательств сокращать добычу из-за наложенных санкций.

О перспективах рынка нефти

Но пока решений о снятии санкций с Тегерана нет, перспективы рынка нефти на ближайшие полгода выглядят более чем благоприятными, следует из конфиденциального доклада экспертной панели ОПЕК+, с которым в понедельник ознакомился ТАСС.

Согласно этому анализу, который во вторник станет основным документом для обсуждения на министерских переговорах, спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн б/ с. При этом дефицит предложения нефти в 2021 году даже усилится по сравнению с предыдущей оценкой - с 1,2 до 1,4 млн б/с. Коммерческие запасы нефти стран ОЭСР и вовсе перейдут в состояние дефицита уже после июля, ожидают в ОПЕК +.

Сначала прогноз по рынку обсудят министры мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого назначено на 14:00 по московскому времени. На нем представители восьми стран альянса из 23-х участвующих могут сформировать рекомендацию относительно действий на рынке нефти для основной министерской встречи, которая уже в полном составе должна собраться в режиме видеоконференции в 15:30 по московскому времени.