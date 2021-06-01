В России с 1 июня началась обязательная маркировка мороженого и сыра

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обязательная маркировка мороженого и сыра началась в России с 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление правительства было подписано 15 декабря 2020 года.

Как отмечается в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли 85% производителей мороженого и 100% - сыра. По словам замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, с 20 января 2021 года, когда началась маркировка молочной продукции в добровольном режиме, к системе присоединились 85% производителей мороженого и 100% производителей сыров.

"Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий", - сказал он. По его словам, система хорошо справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев. На прошлой неделе нагрузка выросла в восемь раз, при этом 99% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут.

Как отметили в ЦРПТ, для производителей сыра и мороженого в усиленном режиме работает служба поддержки, а также выделены персональные менеджеры оператора маркировки. С каждым предприятием товарной группы проводится системная и персональная работа.

Специалисты ЦРПТ выезжали на 85 площадок в 30 регионах страны, провели более 300 мероприятий с регионами, включая рабочие группы, и направили 1 тыс. 246 писем производителям сыров и мороженого с уведомлением о вступлении маркировки в силу.

"Все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной продукции не будет. Мы активно готовимся к запуску системы и видим, что большинство компаний уже подключились и наладили все процессы", - заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что с теми производителями, которые поздно начали подготовку для включения в систему маркировки, проводится точечная работа и представители министерства находятся на связи с компаниями в режиме 24/7.

Позиция отрасли

Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители. Генеральный директор компании "Крымские традиции" Давид Амирханян сообщил о том, что компания начала интеграцию в систему маркировки в октябре-ноябре прошлого года. "На сегодня выбран типографский способ нанесения, весь объем пленки с нанесенными кодами нами получен. Также к нам недавно приезжали специалисты ЦРПТ, чтобы проверить качество нанесения кодов на пленку", - сказал он, добавив, что каких-то жестких проблем, которые невозможно было решить, нет.

О готовности также сообщил производитель сыров Valio. В пресс-службе предприятия отметили, что собственный завод компании в Москве осуществил работу по монтажу и наладке оборудования, необходимого для нанесения маркировки на готовую продукцию, и в полной мере готов к выполнению требований законодательства, вступающего в силу с 1 июня.

"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачёва (бренды "Агрокомплекс Выселковский", "Николаевские сыроварни", Labinsk Beef) также готов к введению обязательной маркировки. "Часть наших сыров уже выходит с новым штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", - отметил генеральный директор компании Евгений Хворостина.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки молочной продукции для товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе, а с 1 сентября 2022 - объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.