Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Санкт-Петербурга во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Беспересадочный рейс авиакомпании Nordwind из Санкт-Петербурга встретили во Владивостоке во вторник, прямые перелеты между городами возобновились впервые с 2015 года, сообщает корреспондент ТАСС. Пассажиров рейса в аэропорту прибытия приветствовали традиционной водной аркой.

"Сегодня праздник для нас, это приход нового перевозчика, который открывает прямой рейс из Владивостока в Санкт-Петербург. Впервые с 2015 года он будет выполняться из нашего аэропорта", - сказал на торжественном открытии посадки на рейс директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Рейс по маршруту Владивосток - Санкт-Петербург будет выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в прошлые годы по этому направлению самолеты летали лишь с несколькими пересадками. Общее время в пути до Санкт-Петербурга на новом рейсе составит 8 часов 45 минут.

Также в летнем расписании 2021 года уже возобновлен прямой рейс в Сочи, увеличится до трех раз в день частота перелетов в Москву и вырастет частота рейсов на Камчатку и Сахалин.

21 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок. 23 января правительство России одобрило выделение 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.