Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Об этом он сообщил в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Я не верю в отключение SWIFT, потому что, чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, и этот вопрос требует участия европейских правительств. Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков", - сказал он.

Как пояснил Костин, речь идет об отключении европейских банков от американской системы. "Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", - объяснил он.

"Я никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014-м, ни 2018-м, ни в 2021 году", - подытожил глава ВТБ.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.