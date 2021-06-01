{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: переговорщики ФРГ обсудят в США "Северный поток - 2"

В состав делегации войдут советники канцлера ФРГ Ян Хеккер и Ларс-Хендрик Реллер

ТАСС, 1 июня. Высокопоставленная переговорная группа из ФРГ на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с правительством США проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом со ссылкой на издания медиагруппы Funke сообщает во вторник портал Finanzen.net.

По его данным, в состав делегации войдут советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и экономический советник Ангелы Меркель Ларс-Хендрик Реллер. Они встретятся с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссияБайден, Джозеф (Джо)Салливан, Джейк
Экс-глава Volkswagen выплатит около €10 млн компенсации из-за "дизельного скандала"
Как ожидается, соглашение о возмещении ущерба будет подписано на этой неделе
Читать полностью