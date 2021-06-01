Исследование: россияне дают детям на карманные расходы в среднем 2 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россияне дают детям на карманные расходы в среднем 2 тыс. рублей. При этом матери традиционно отдают на траты детям чуть больше, чем отцы - 2 188 рублей против 1 914 рублей в месяц, показало исследование банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Русский Стандарт" проанализировал, какие средние суммы родители переводят на подростковые карты банка своим детям на карманные расходы. Как показала статистика мобильного банка RSB Mobile: с января по апрель 2021 года подросткам в среднем переводили 2 066 рублей. При этом от матерей были более крупные суммы, чем от отцов - 2 188 рублей против 1 914 рублей. Лидируют переводы от матерей и по оборотам, и по общему количеству операций", - отмечается в исследовании.

При этом сами родители чаще всего тратили деньги на детское питание, мороженое и тетради, свидетельствуют данные банка. Так, общее количество покупок детского питания с января по апрель 2021 года относительно аналогичного периода годом ранее выросло на 18%. Спрос на мороженое в свою очередь увеличился на 46%. А количество покупок тетрадей за четыре месяца этого года выросло на 58%. "Последнее вполне объяснимо тем, что в прошлом году на обозреваемый период выпал период локдауна, из-за чего многие школы перешли на дистанционный формат обучения. Как результат - спрос на школьные принадлежности был весьма низким", - уточнили в "Русском стандарте".

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили обезличенные данные операций по всем картам банка, а также по переводам на подростковые карты банка.