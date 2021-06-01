В Амурской области на руднике "Пионер" запустили флотационную фабрику

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Новое производство - флотационная фабрика - заработала на руднике "Пионер" в Амурской области. Фабрика позволит удвоить созданные в регионе мощности по обогащению упорных золотосодержащих руд и даст новые рабочие места, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"Ранее рудник добывал легкообогатимые руды открытым и подземным способом. Строительство флотационной фабрики позволит предприятию уже со второго квартала этого года перейти к добыче преимущественно упорных золотосодержащих руд. Затем в виде концентрата они будут поступать для дальнейшей переработки на Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. Расчетная мощность фабрики рудника "Пионер" - 3,6 млн тонн руды в год", - цитирует пресс-служба слова министра природных ресурсов Приамурья Дмитрия Лужнова.

Эта технология считается самым эффективным способом извлечения золота из упорных руд с минимальным воздействием на окружающую среду. Запуск флотационной фабрики на "Пионере" удвоит мощности по переработке упорных руд с собственных месторождений до 7,2 млн тонн в год, уточняется в сообщении.

"Реализация таких проектов, как запуск флотационной фабрики, способствует социально-экономическому развитию региона в целом. Для Приамурья это и налоги, и новые рабочие места - а новое производство обеспечит работой 116 человек, всего же на "Пионере" работают более 1,9 тыс. человек", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Василия Орлова.

Автоклавно-гидрометаллургический комплекс группы "Петропавловск" является крупнейшим в России по переработке золотосодержащих концентратов с применением технологии автоклавного окисления. Всего в мире работает меньше десяти подобных предприятий, в России - всего два.