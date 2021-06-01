Средний размер страховой пенсии в России вырос на 5,7% в 2020 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей, увеличившись за год на 5,7%, свидетельствуют данные оперативного доклада Счетной палаты за первый квартал текущего года.

"В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", - отмечается в отчете.

По данным Счетной палаты, на 1 января текущего года число пенсионеров - получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составило 2,9 млн человек, сократившись за год на 2,16 тыс. человек (0,7%). При этом средний размер доплаты увеличился с 1 980 рублей на 1 апреля 2020 года до 2 184 рублей на 1 апреля нынешнего года.

В бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) в I первом квартале 2021 года поступило 2 трлн 87 млрд рублей, что на 108 млрд рублей (4,9%) меньше поступлений за I квартал 2020 года. Доля поступивших доходов в их прогнозируемом годовом объеме за I квартал 2021 года составила 22,9%, говорится в докладе.