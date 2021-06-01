Костин заявил, что российская экономика способна расти на 3% и более

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия обладает достаточными ресурсами для выхода на траекторию экономического роста 3% и более. Такое мнение глава ВТБ Андрей Костин высказал в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"Сейчас мы уже частично отказываемся от мер, которые были приняты в период пандемии, в частности от послаблений банковскому сектору, и проходим этот этап достаточно безболезненно. Поэтому я считаю, что выход на траекторию роста 3% ВВП и больше, безусловно, будет", - заявил он.

Вместе с этим Костин отметил, что с учетом разрабатываемых правительством мер и активизации инвестиционного процесса в РФ есть все условия для устойчивого роста.

"У нас есть достаточно государственных ресурсов, и я сторонник того, чтобы эти ресурсы активно внедрялись в экономику. В условиях нынешней геополитики рассчитывать на большой вклад западных инвесторов не приходится. Я думаю, что активизация инвестиционного процесса плюс тот набор мер, который государство и правительство сейчас разрабатывают, - по борьбе с бедностью, по сокращению административных ограничений и другие - все это достаточно для устойчивого роста", - добавил он.

Также глава ВТБ сообщил, что, по оценкам банка, российская экономика восстановится к допандемийному уровню к концу 2021 года.