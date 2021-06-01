Накануне Дня защиты детей россияне чаще всего покупали игрушки-антистресс

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Чаще всего накануне Дня защиты детей россияне приобретали игрушки-антистресс - поп-ит, симпл-дипл, сквиши и спиннеры. Об этом ТАСС сообщили в Wildberries.

"Если в прошлом году накануне 1 июня абсолютным хитом продаж были настольные игры и конструкторы, то в 2021 году аналитики Wildberries отметили резкое изменение предпочтений россиян. Перед Днем защиты детей, за последние две недели мая (с 17 по 30 мая 2021 года), число заказов игрушек выросло на 108% по сравнению с аналогичным периодом в мае 2020 года. Новым бестселлером накануне Дня защиты детей в 2021 году стали игрушки поп-ит и симпл-дипл, которых за последние две недели россияне заказали больше всего. Также значительный объем продаж пришелся на сквиши и спиннеры. Всего за последние две недели россияне заказали на Wildberries около 1 млн таких игрушек. Для сравнения, хитов продаж прошлого года - конструкторов и настольных игр жителей - нашей страны заказали всего около 175 тыс. единиц", - сообщили в компании.

Как отметили в Wildberries, в среднем на популярные антистресс-игрушки россияне тратят около 234 рублей, в то время как "классические" игрушки обходятся им дороже: конструкторы приобретают по цене около 1453 рублей, машинки - около 530 рублей, а куклы - 1139 рублей.

Высокой популярностью у жителей нашей страны в преддверии Дня защиты детей также пользовались и различные развивающие игрушки: бизиборды (+73%), головоломки (+27%) и сортеры (+24%). В 2021 году родители также чаще заказывали для своих детей игрушки для активных игр на свежем воздухе: детские батуты (рост в пять раз), воздушные змеи (в пять раз) и детские горки (в два раза).

Среди популярных подарков к 1 июня в покупках россиян все еще есть традиционные мягкие игрушки, машинки, конструкторы, куклы и различные игровые наборы.