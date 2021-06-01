"Известия": россияне смогут оформить eSIM по биометрическим данным

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россияне смогут оформить виртуальные sim-карты (eSIM) с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Ростелекома", который выступает оператором единой биометрической системы.

Издание напоминает, что с 1 июня вступил в силу закон, который разрешает заключить договор об оказании услуг связи удаленно с помощью единой биометрической системы. "Ростелеком" обеспечил возможность дистанционного принятия на обслуживание абонентов по их слепкам лица и голоса.

Такую возможность с 1 июня начнет предоставлять Tele2, в перспективе в этом заинтересованы "Сбер мобайл" и "ВТБ мобайл". Кроме того, оформление eSIM доступно абонентам МТС через сайт оператора после подтверждения своей личности на портале госуслуг.

"Билайн" и "Мегафон" воздержались от комментариев, представитель "Тинькофф мобайл" не ответил на запрос.

В Минцифры газете отметили, что данные клиентов будут передаваться по специально организованным каналам связи, а биометрические и персональные сведения будут храниться раздельно - в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

Правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры.