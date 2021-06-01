Стоимость перебронированных на июнь туров из Россию в Турцию составит 25 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость перебронированных на июнь туров из-за продления ограничений на полеты из России в Турцию составит минимум 25 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу РБК.

"Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний, ведь, по предварительным оценкам, дополнительно к ограничениям, которые были в апреле-мае, а это полмиллиона туров, добавится новых перебронирований как минимум на 25 млрд рублей. Это период, если в июне сообщение не будет восстановлено", - сказал он.