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Стоимость перебронированных на июнь туров из Россию в Турцию составит 25 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стоимость перебронированных на июнь туров из-за продления ограничений на полеты из России в Турцию составит минимум 25 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу РБК.

"Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний, ведь, по предварительным оценкам, дополнительно к ограничениям, которые были в апреле-мае, а это полмиллиона туров, добавится новых перебронирований как минимум на 25 млрд рублей. Это период, если в июне сообщение не будет восстановлено", - сказал он.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
Стоимость перебронированных на июнь туров в Турцию составит 25 млрд рублей
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