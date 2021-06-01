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Nokia и Daimler урегулировали спор вокруг лицензий на технологии мобильной связи

Немецкий суд в 2020 году постановил, что Daimler использует в своих автомобилях технологии Nokia без разрешения финской компании

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июня. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и немецкая корпорация Daimler урегулировали спор по лицензиям, продолжавшийся несколько лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финской компании.

"Daimler и Nokia объявили сегодня о подписании лицензионного соглашения по патентам. Согласно документу, Nokia передает Daimler лицензию на мобильную телекоммуникационную технологию и получает за это оплату. Стороны договорились урегулировать все текущие судебные разбирательства между Daimler и Nokia, включая жалобу Daimler на Nokia в Еврокомиссию. Условия соглашению останутся конфиденциальными по договоренности между сторонами", - говорится в сообщении.

В 2020 году немецкий суд постановил, что Daimler использует в своих автомобилях технологии Nokia без разрешения финской компании.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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