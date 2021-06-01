"Почта России" получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Почта России" получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Росздравнадзор выдал "Почта России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Теперь "Почта" сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "Почта России" будет доставлять только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров "Почты" появятся термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, которые будут фиксировать соблюдение условий хранения и необходимого температурного режима.

Также для создания в России логистической цепи по доставке лекарственных средств с соблюдением температурного режима "Почта" модернизирует логистический центр во Внуково: в терминале появится специальная зона с холодильными установками для хранения и терминальной обработки фармпрепаратов. Для соблюдения всех требований компания расширяет штат и нанимает фармацевтов. Это позволит "Почте" сертифицировать ЛЦ Внуково и получить оптовую лицензию. В дальнейшем компания планируют сертифицировать все свои логистические центры.

"Почта России" становится участником рынка дистанционной торговли лекарствами и, что самое важное, получает возможность доставлять их по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. <...> На данный момент у нас уже более 600 партнеров в фарминдустрии и мы ожидаем, что это число будет стремительно расти", - отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почта России" Алексей Скатин.

О компании

АО "Почта России" - крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации.

Последние несколько лет компания активно развивает несколько направлений на фармацевтическом рынке. С 2019 года компания начала открывать пилотные аптечные пункты на базе почтовых отделений, из которых планирует доставлять лекарства на дом. На сегодняшний день они работают в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, Москвы, Башкирии и Чувашии.

Компания тестирует доставку нетермолабильных медицинских препаратов в несколько сотен аптек в 38 регионах страны напрямую от производителя.