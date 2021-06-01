Томская область планирует довести ВРП до 1 трлн рублей к 2030 году

ТОМСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Томской области к 2030 году планируют увеличить валовой региональный продукт (ВРП) вдвое, до 1 трлн рублей, в частности путем реализации проекта создания межуниверситетского кампуса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе областной администрации со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

Проект кампуса будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2-5 июня.

"Мы ставим амбициозную задачу трансформировать Томскую область в глобально заметный инновационный регион и к 2030 году удвоить экономику региона за счет дальнейшей глубокой интеграции университетов, научных организаций и инновационного бизнеса. Эта модель требует не только мощного научно-образовательного центра, который за полтора века сложился в Томске, но и создания среды, инфраструктуры нового поколения", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

По задумке томских властей, межуниверситетский кампус станет инновационным районом, интегрированным в городскую среду, с комфортными студенческими гостиницами, общественными пространствами, физкультурно-оздоровительной инфраструктурой, R&D-центрами крупных компаний, студенческими стартап-студиями и многим другим.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной администрации, по итогам 2019 года ВРП Томской области составил 607 млрд рублей, в 2020-м, по предварительным подсчетам, он уменьшился на 8,2%, до 558 млрд рублей.

О "большом университете"

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех вузов Томска. Его стоимость кампуса оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года.