Госдума приняла пакет законопроектов о производстве улучшенной сельхозпродукции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении два законопроекта о производстве в России так называемой зеленой сельскохозяйственной продукции.

Первая инициатива направлена на принятие федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками". Так, документ вводит понятие сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, а также промышленной продукции с улучшенными характеристиками в качестве аналога мировой экомаркировки. Как отмечали авторы инициативы, цель законопроекта - повысить для граждан доступность продукции, обладающей улучшенными характеристиками.

Под улучшенными характеристиками в законопроекте понимаются качественные и количественные показатели сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, определяемые документами по стандартизации. Перечень документов по стандартизации такой продукции, методы ее исследования, измерений, а также правила сертификации утвердит кабмин РФ. Документ ограничивает использование генетически модифицированных семян при производстве зеленой продукции, а также запрещает технологии, связанные с ионизирующим облучением. Кроме того, инициатива устанавливает основные требования к хранению, транспортировке и реализации такой продукции.

Высококачественная продукция будет сопровождаться специальным знаком. Вся информация о производителях такой продукции и ее видах будет размещена в едином государственном реестре производителей. Вести этот реестр будет Минсельхоз России.

Вторая инициатива подготовлена в связи с необходимостью привести действующее законодательство РФ в соответствие с новыми нормами о зеленой сельхозпродукции. В частности, в законе "О развитии сельского хозяйства" будут прописаны новые категории сельхозпродукции, продовольствия и промышленной продукции с улучшенными характеристиками, а также их производители. Нормы должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.