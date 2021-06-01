Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.

Нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о закрепления за организациями - собственниками систем газоснабжения обязанности по осуществлению мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем.

Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения "будет максимально удобным и простым для людей", пояснил ранее Завальный.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщал, что программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы коснется порядка 2 млн домовладений.

"Дом может находиться вдалеке от газовой трубы - в 100-200 м от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа, - пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам".

Документ "позволит огромному количеству людей - не только тем, кто проживает на селе - подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной", сказал Володин. "Наша задача - принять этот законопроект как можно быстрее, выполнить поручение президента и сделать все для того, чтобы уже в этом году многие наши граждане получили газ", - заключил председатель Госдумы.

Единый оператор газификации

Среди других поправок, принятых Госдумой, - введение единого института единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании. Там, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации - самая крупная "организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием", сообщал ранее журналистам Завальный.

Он пояснил, что после приватизации газораспределительных организаций "Газпром" имеет отношение лишь к 80 из 208 из них, и лишь в 56 обладает контрольным пакетом. При таком положении вещей существовавшая до последнего момента организационная модель газификации, где основная ответственность ложилась на "Газпром", не была достаточно эффективной, поэтому и понадобилось введение института региональных операторов. Единый оператор и региональные операторы станут центром ответственности за газификацию регионов, подчеркнул он.

Также поправки решают вопрос об источниках финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация - прим. ТАСС), которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут.

Также, согласно поправкам, меняется статус региональных топливно-энергетических балансов - из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта Федерации и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.

Документ предусматривает установление правительством РФ правил осуществления мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности газотранспортных систем в целях создания технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов капитального строительства, в отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на подключение. При этом, согласно правилам подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, при определении технической возможности подключения (технологического присоединения) оценивается наличие пропускной способности всех газопроводов, то есть по всей газотранспортной системе.